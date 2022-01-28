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69-я параллель

Вернувшихся к вахтовикам после эвакуации белых медвежат снова увезли в тундру

Белых медвежат, вернувшихся после эвакуации к вахтовикам, увезли в Гыданский заповедник
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Zaruba Ondrej / CTK / Globallookpress.com

Двух белых медвежат, вернувшихся после первой эвакуации к вахтовикам в Харасавэйском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе, эвакуировали в Гыданский заповедник. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ООО «Газпром добыча Надым».

Там животные будут находиться под присмотром специалистов. Эвакуация прошла в среду, 26 января.

Для транспортировки медвежат обездвижили ветеринарными препаратами. Также на их телах закрепили маячки, которые будут отслеживать передвижение животных в режиме реального времени.

Ранее белых медвежат уже вывозили в тундру, поскольку их совместное проживание с вахтовиками небезопасно. Однако они прошли 600 километров и спустя 18 дней вернулись снова к вахтовикам.

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Роман Кирьянов
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