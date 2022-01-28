Вернувшихся к вахтовикам после эвакуации белых медвежат снова увезли в тундру

Двух белых медвежат, вернувшихся после первой эвакуации к вахтовикам в Харасавэйском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе, эвакуировали в Гыданский заповедник. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ООО «Газпром добыча Надым».

Там животные будут находиться под присмотром специалистов. Эвакуация прошла в среду, 26 января.

Для транспортировки медвежат обездвижили ветеринарными препаратами. Также на их телах закрепили маячки, которые будут отслеживать передвижение животных в режиме реального времени.

Ранее белых медвежат уже вывозили в тундру, поскольку их совместное проживание с вахтовиками небезопасно. Однако они прошли 600 километров и спустя 18 дней вернулись снова к вахтовикам.