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Названы напитки для улучшения памяти

Диетолог Эми Гудсон: кофе и зеленый чай защищают от болезней Альцгеймера и Паркинсона

Фото: Sahand Babali / Unsplash

Американский диетолог Эми Гудсон назвала напитки, которые способствуют улучшению памяти. Об этом сообщает издание Eat This, Not That!

По мнению эксперта, для борьбы с возрастным ухудшением памяти необходимы кофе и зеленый чай. «Зеленый час богат полифенолами и антиоксидантами, которые могут защищать от снижения умственных способностей и сокращают риск болезней Альцгеймера и Паркинсона», — утверждает она.

Крайне полезен и гранатовый сок, утверждает Гудсон. По ее словам, в некоторых случаях этот напиток может содержать в четыре раза больше антиоксидантов, чем зеленый чай. «Гранаты также обладают сильнейшими противовоспалительными свойствами и за счет этого помогают ослабить хронические воспалительные процессы в организме», — добавила она.

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Ранее сообщалось, что американский диетолог Кортни Д’Анджело назвала зеленый чай продуктом, который помогает замедлить старение, однако предупредила, что даже таким полезным напитком лучше не злоупотреблять.

Олег Парамонов
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