Стало известно о подготовке ЕС и Британией новых санкций против России

Евросоюз и Великобритания при поддержке США разрабатывают очередной пакет антироссийских санкций. Об этом пишет Financial Times.

По информации издания, рестрикции затронут новые российские проекты в газовой сфере. Они будут введены в случае агрессии Москвы против Украины.

При этом под ударом также окажутся крупные западные игроки рынка, включая BP, Total и Shell. Сейчас они инвестируют в российский газовый сектор, а в случае введения санкций им ограничат возможность финансировать или передавать технологии для непосредственной разработки связанных с Россией объектов.

26 января глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что Лондон в ближайшие дни может представить проект новых, более жестких санкций против ряда физических и юридических лиц в России. При этом ранее газета The Times писала, что власти Британии опасаются применения жестких экономических санкций против России, поскольку это может спровоцировать Москву на ответные меры, которые могут касаться сокращения поставок газа в Европу. Как подчеркивает издание, такие действия могут усугубить и без того непростую ситуацию в области энергетики во многих частях Европы.