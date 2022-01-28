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Россиянам раскрыли способ защитить интимные фото от слива в сеть

Глава Центра правовой помощи Куровская порекомендовала россиянам не хранить интимные файлы

Фото: Unsplash

Глава Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде Людмила Куровская раскрыла россиянам способ защитить интимные фотографии и видеозаписи от слива в сеть. Ее комментарий приводит News.ru.

По словам Куровской, пользователи сами создают файлы, которые могут навредить их репутации. «Поэтому рекомендую по возможности не записывать и не хранить такие фото и видео, особенно если вы не уверены в том, что можете гарантировать их сохранность», — подчеркнула она.

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Эксперт отметила, что в зоне риска находятся личные файлы, которые хранятся в облачных хранилищах или на взломанных устройствах, например, на компьютере, телефоне и планшете. При этом, как уточнила Куровская, периодически утечки происходят не из-за хакеров, а из-за людей, которые лично знакомы с жертвой.

Глава Центра правовой помощи напомнила, что личные фотографии защищены законом, и поэтому злоумышленников можно привлечь к ответственности. «Нельзя обнародовать фото и видео с вашим участием без вашего согласия, за исключением нескольких случаев, например, когда съемка осуществляется в общественных местах и на публичных мероприятиях», — рассказала она.

Куровская добавила, что в случае обнаружения личных фото или видео в интернете пострадавший может обратиться к администрации ресурса, где хранятся интимные файлы, с требованием удалить их. По ее словам, если же пользователю известно имя злоумышленника, который слил его данные, то тогда он может подать иск в суд. Помимо этого, можно написать жалобу в Роскомнадзор, добавила эксперт.

Ранее аналитики «Лаборатории Касперского» рассказали россиянам о способах защиты своих персональных данных. В частности, эксперты заявили, что необходимо регулярно обновлять на своих устройствах приложения и всю операционную систему, а также придумывать уникальные пароли для аккаунтов.

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Евгения Наумова
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