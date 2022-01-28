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В Польше высказались об эвакуации дипломатов с территории Украины

Замглавы МИД Польши заявил, что власти готовы эвакуировать дипломатов с Украины

Фото: Corinna Kern / Reuters

Власти Польши подготовили план на случай эвакуации сотрудников дипучреждений с территории Украины, однако пока решение о возвращении дипломатов не принято. Об этом в эфире Польского радио 28 января заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач, его слова приводит ТАСС.

«В данный момент нет такого решения об эвакуации польских дипломатов. В то же время не буду скрывать, что мы уже имеем подготовленные планы и уже какое-то время назад в МИД мы изучили всяческие процедуры, находимся в контакте, чтобы не столкнуться с неожиданностями», — высказался он, комментируя текущую ситуацию.

Замглавы МИД добавил, что на территории Украины Польша имеет самое большое диппредставительство. Речь идет не только о посольстве в Киеве, но и консульствах в Одессе, Харькове, Виннице, Львове и Луцке.

Ранее Великобритания, Австралия и Германия объявили о намерении эвакуировать сотрудников диппредставительств на Украине из-за растущего военного напряжения на границе с Россией. Решение последовало на фоне призыва США начать эвакуацию семей американских дипломатов. Госдепартамент занялся разработкой мер на случай ухудшения ситуации с безопасностью граждан из-за предполагаемого вторжения и рекомендовал американцам не совершать поездки в Россию и на Украину.

В последние месяцы заявления об угрозе российского нападения на Украину звучат в Киеве и на Западе. Москва отрицает наличие каких-либо агрессивных планов. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что, прикрываясь якобы скорым вторжением России, Киев вместе с Западом сами готовят провокации.

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Варвара Кошечкина
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