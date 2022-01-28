Часто путешествующая россиянка раскрыла выгоду туристических поездок зимой

Российская туристка, которая часто путешествует как по стране, так и по заграничным направлениям, назвала плюсы и минусы поездок в зимнее время года. Об этом она рассказала в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Девушка отметила, что если путешествовать не на новогодние праздники, то цены на авиабилеты и проживание существенно ниже, чем в летний период. К тому же, по мнению россиянки, только в холодное время года можно увидеть необычные ракурсы и виды популярных достопримечательностей. Более того, зимние пейзажи видит гораздо меньшее число туристов, что делает локации действительно уникальными для посещения.

«Например, в недавней поездке в Карелию мы проехались на хивусе по льду Онеги и побывали в замороженных Кижах: на мой взгляд, летом эти постройки гораздо менее волшебны, чем зимой», — привела пример путешественница.

Также автор блога заметила, что зимой уменьшается количество туристов, что позволяет наслаждаться достопримечательностями без спешки. Тем не менее, минусом путешествий зимой девушка назвала необходимость покупки комфортной одежды.

«Несмотря на хорошую одежду, придется одеваться слоями как капуста, а это утомляет. Ну и плюс всегда ходить в шапке, от этого тоже устаешь», — уточнила путешественница.

Ранее в январе были названы главные преимущества путешествий в межсезонье: среди них более низкие цены по сравнению с пиком сезона, невысокая конкуренция за бронирование услуг и комфортные погодные условия.