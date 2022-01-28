Загрязнение реки птицефабрикой в российском регионе попало на видео

Птицефабрика, которая находится в поселке Мюслюмово в Челябинской области, загрязняет реку Теча останками птиц. Видео с отходами производства опубликовал Telegram-канал РЕН ТВ.

На кадрах видно трубу, которая сливает нечистоты мутно-коричневого цвета в реку. Специалисты регионального Минэкологии России просеяли с помощью специального мешка воду из стока. Оказалось, что в сливной воде содержится большое количество останков птиц: кости, перья и другие продукты переработки.

«По итогам рейда для установления виновных лиц возбуждено административное дело по части 4 статьи 8.13 КоАП РФ ("Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и/или истощение")», — цитирует сообщение Минэкологии агентство «Доступ».

Отмечается, что штраф по этой статье составляет от 150 до 300 тысяч рублей для юридических лиц, 50-80 тысяч рублей — для должностных, а также 1,5-2,5 тысячи рублей — для физических лиц.

Ранее на реке Обь спасатели занялись ликвидацией разлива нефтепродуктов, который произошел в Колыванском районе Новосибирской области. Пятно оказалось площадью около 100 квадратных метров.