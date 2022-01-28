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Спрогнозирована реакция Путина на ответ США по гарантиям безопасности

Политолог Козюлин: Путин одобрит продолжение переговоров с США по гарантиям безопасности

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Российский президент Владимир Путин, вероятнее всего, одобрит продолжение переговоров с США после получения от них ответа по гарантиям безопасности. Такую реакцию российского руководства спрогнозировал Вадим Козюлин, эксперт клуба «Валдай» и заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Дипломатической академии МИД России, в беседе с «Лентой.ру».

«Наша сторона этого долго добивалась — так что этот разговор будет продолжен», — объяснил он. Политолог отметил, что Россия выходит на новый этап в отношениях с США, НАТО и Евросоюзом: на смену «языку ультиматумов и фейковых новостей» приходит непубличная дипломатия.

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По его словам, после украинского кризиса в 2014 году Запад занял позицию «shame and blame» — стыдил и обвинял Россию, отказываясь от диалога. «От этого настала пора перейти к более взрослым беседам», — подчеркнул он.

Президент России Владимир Путин уже лично прочитал ответы США и НАТО по гарантиям безопасности. Ожидается, что вскоре он примет решение о том, как именно ответить на переданные документы.

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Валентина Шварцман
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