Лавров снова призвал ФРГ отказаться от дискриминации RT

В телефонном разговоре с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал немецкое правительство отказаться от дискриминации канала RT DE. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

«С.В.Лавров в очередной раз призвал правительство ФРГ отказаться от дискриминационных действий в отношении канала RT на немецком языке», — говорится в резюме от российского внешнеполитического ведомства. Также в МИД написали, что Лавров с Бербок обсудили «отдельные вопросы двусторонней повестки российско-германских отношений».

Ранее Сергей Лавров пообещал Германии ответ российского правительства, если Берлин продолжит притеснения канала RT DE. Лавров уточнил, что «немцы сами знают», что российская сторона в обязательном порядке отреагирует на действия правительства ФРГ, если оно не перестанет ограничивать вещание российского телеканала.

Кроме того, глава МИД заявил, что у России есть все основания полагать, что германское правительство имеет непосредственное отношение к притеснению и блокировке вещания телеканала RT DE в ФРГ. Дипломат обвинил немецкие официальные лица в препятствовании деятельности журналистов в Европе.

