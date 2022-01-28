Россия потребовала немедленно вывести из Сирии иностранные войска

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российские власти потребовали вывода иностранных войск из Сирии. Его слова передает РИА Новости.

Полянский подчеркнул, что войска, находящиеся в Сирии незаконно, должны покинуть страну немедленно и добавил, что США не справляется с борьбой с терроризмом.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров предрек скорый уход Соединенных Штатов из Сирии. По его мнению, США покинут страну, поскольку им там «некомфортно» и у них возникает в стране много проблем, а Москва продолжит вести с Вашингтоном эффективный диалог по линии военных.