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В России захотели ввести штрафы за искажение информации о товарах

Известия: Минфин захотел ввести штрафы для бизнеса за искажение информации о товарах

Фото: Maxim Zmeyev / Reuters

В России захотели ввести новые штрафы для бизнеса за предоставление недостоверной, неполной информации или искажение реквизитов в национальной системе прослеживаемости товаров. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в Министерстве финансов России.

Уточняется, что соответствующий законопроект с поправками в Кодекс об административных нарушениях будет внесен на рассмотрение депутатов Госдумы в июле 2022 года. По данным издания, в основном требование будет касаться бытовой техники. В соответствии с проектом, за каждый недостоверный документ предпринимателям будет грозить штраф в размере от одной тысячи рублей.

Ранее Министерство юстиции России вынесло предложение ужесточить штрафы для бизнеса за ряд нарушений. По сравнению с предыдущим проектом Кодекса об административных правонарушениях предлагается в пять раз увеличить пени за недекларирование продукции. В частности, в новой редакции верхняя граница штрафа увеличена до 400 тысяч рублей.

Ксения Назарова
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