Блогер проверил популярный лайфхак из TikTok и остался разочарован

Популярный TikTok-блогер Тайшон Лоуренс (Tyshon Lawrence) проверил популярный в TikTok лайфхак, авторы которого рассказывали, как сделать в домашних условиях искусственный снег. Тиктокер дважды повторил эксперимент, однако остался разочарован: вместо обещанного снега он получил лужицу. За сутки ролик Лоуренса набрал более 15 миллионов просмотров.

В вирусном видео, которое повторил блогер, утверждается, что, если смешать немного соли и сахара, а затем добавить воды, получится субстанция, похожая на снег. Лоуренс дважды смешал ингредиенты: сперва прямо на столе, а затем в тарелке. Однако в обоих случаях результатом его эксперимента оказывалась жидкость, а не искусственный снег.

«Я идиот, да? Я потратил соль и сахар, хотя мог добавить их в свою еду», — раздраженно воскликнул тиктокер, завершив проверку.

Пользователи TikTok в комментариях отметили, что, вероятно, в первоначальном видео используются не соль и сахар, а какие-то другие вещества. «Эта соль не похожа на соль», «Это не соль и сахар, а уже готовый искусственный снег, в который он просто добавил воду», «Полагаю, он использовал пищевую соду, а не соль», — поделились догадками комментаторы.

Ранее блогерша Хейли Каннингем (Haylee Cunningham) нашла способ реже мыть голову и поделилась им в TikTok. Она призналась, что начала «тренировать» волосы, постепенно сократив частоту их мытья. По ее словам, благодаря этому ее локоны выглядят здоровыми, гладкими и сияющими.