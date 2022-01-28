В Казахстане люди вновь вышли на митинг

Родственники задержанных во время январских протестов казахстанцев вышли на улицы Шымкента. Вновь выйти на митинг людей заставили обвинения против их близких. Они не согласны с позицией правоохранителей. Об этом сообщает Orda.

После январских протестов в Казахстане задержали несколько тысяч человек, против сотен людей завели уголовные дела по обвинению в терроризме и экстремизме. Вышедшие на улицу люди не считают своих родственников преступниками, они требуют отпустить их. Некоторые рассказали собственную версию произошедшего с задержанными.

«Моего сына обвиняют в том что он террорист, что он участвовал в этих митингах, его обвиняют по групповой статье, но доказательств у них нет, никаких фактов на руках нет. Без причины взяли и за решетку посадили. Мой сын только на видео снимал митинги. Он у меня блогер, блог свой ведет и на этом зарабатывает, и меня этим кормит», — говорит одна из участниц акции.

«Моего сына обвиняют по пяти статьям, включая [статью] 255 [Уголовного кодекса Казахстана] "Акт терроризма". Сын рассказал, что следователь зашел к нему, у него в руках были бумаги, сын успел лишь первые строчки прочитать, сказал, что не дочитал, но тот его заставил все подписать. Мы даже не знаем, что он подписывал. Санкция на сына вышла, а адвоката даже не предупредили! Вообще никакие законы и правила не соблюдают!», — поведала мать другого задержанного.

Ранее в ситуацию с определением наказания участникам протестов вмешался президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он дал поручение силовым структурам смягчать статьи рядовым участникам митингов и сосредоточиться на людях, которые совершили преступления.