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Задержанным протестующим в Казахстане смягчат наказание

Президент Токаев поручил прокуратуре смягчить наказания рядовым участникам протестов

Фото: Reuters

Задержанным в ходе массовых беспорядков в Казахстане рядовым протестующим поручили смягчить наказание. Об этом сообщил в Twitter президент республики Касым-Жомарт Токаев.

«Лица, совершившие серьезные преступления, понесут наказание в соответствии с законом. По другим лицам поручаю Генпрокуратуре установить степень их вины. В случае отсутствия отягчающих обстоятельств — принять меры по смягчению наказания», — поручил президент правоохранителям.

Токаев также назвал число задержанных участников протеста в Казахстане. По его данным, таковых в республике две тысячи человек. Ранее прокуратура предоставила свою информацию — по сведениям силовиков, две тысячи человек отправлены под арест, а к административной ответственности привлечены почти семь тысяч лиц.

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Массовые беспорядки прошли в Казахстане в начале января. Протест начался из-за повышения цен на сжиженный газ, однако вскоре перерос в атаки на правительственные здания и мародерство. Больше всего пострадал город Алма-Ата. Вернуть законность в Казахстане помогли миротворцы ОДКБ, прибывшие в республику по приглашению Токаева.

Постепенно Казахстан возвращается к привычной жизни. По состоянию на 14 января 2022 года режим чрезвычайной ситуации отменили в северных и восточных областях страны. С 15 января его также отменят в столичном регионе. А вот юг и запад пока остаются на особом положении.

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Дмитрий Настасьев
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