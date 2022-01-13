Раскрыты детали уголовных дел против участников беспорядков в Казахстане

В Казахстане раскрыли детали уголовных дел против задержанных во время протестов и вооруженных столкновений с полицией людей. Из почти 500 рассматриваемых случаев непосредственно за терроризм возбуждены только 44, сообщается на сайте генеральной прокуратуры республики.

«На сегодня следственно-оперативные группы расследуют 494 уголовных дела, в том числе 44 — по актам терроризма, 34 — по массовым беспорядкам, 15 убийств», — заявили правоохранители. Кроме того, силовики составили почти семь тысяч административных протоколов на участников событий.

Особое внимание казахстанские следователи уделяют тем делам, где были человеческие жертвы. Президент республики Касым-Жомарт Токаев назвал пострадавшими от массовых беспорядков в Казахстане около тысячи полицейских, количество погибших среди силовиков исчисляет десятками. Жертвы среди гражданского населения до сих пор устанавливаются.

С 11 января число возбужденных уголовных дел в Казахстане выросло более чем на 100 случаев. Комитет национальной безопасности продолжает выявлять и арестовывать людей, причастных к организации вооруженных выступлений против власти.

Тем временем в России раскрыли причину массовых беспорядков в республике. По мнению официального представителя МИД Марии Захаровой, банды, действующие в республике, были подготовлены за рубежом.