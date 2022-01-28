Медведев объяснил невозможность россиянам свободно носить оружие

В России недопустима традиция свободного ношения оружия. Об этом заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил в интервью ведущим российским СМИ, в том числе «Ленте.ру».

«Нужно исходить в том числе из культуры и представлений наших людей. Американцы гордятся своим правом на ношение оружия. Это у них в крови, это еще, так сказать, с известных времен. У нас такие традиции недопустимы, и свободное обращение такого рода оружия в нашей стране допускать, на мой взгляд, ни в коем случае нельзя. Это просто опасно», — сказал политик.

Медведев указал, что у американцев количество преступлений с использованием огнестрельного оружия гораздо больше, чем в России и во многих других странах.

Ранее Медведев рассказал, что решение о переименовании милиции в полицию в 2011 году было связано с запуском необходимой реформы МВД. «Понимаете, тогда, например, когда запускалась эта реформа, если говорить не о названии, даже заработная плата сотрудника МВД была просто несоразмерно маленькой. А мы прекрасно понимаем, что сотрудники полиции, органов внутренних дел, как и любых других спецслужб, должны получать все-таки достойную зарплату за свою работу, потому что это сложная работа, работа с риском для жизни», — сказал он.

В интервью ведущим российским СМИ заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев ответил на вопросы, связанные с пандемией COVID-19, международной безопасностью, ситуацией на Украине и другими актуальными темами.