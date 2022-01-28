Раскрыты траты россиян на путешествия в разных регионах страны

Средняя стоимость поездки по России составляет 20 тысяч рублей, а одна ночь проживания в отеле обходится в шесть тысяч рублей. Такие данные раскрыты в исследовании сервиса «Яндекс.Путешествия», которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

Аналитики сервиса посмотрели, как пятый этап программы туристического кешбэка повлиял на выбор направлений для путешествий и сколько в среднем обходится отдых в разных регионах страны. Так, самыми популярными локациями для отпуска стали Москва и Московская область — стоимость чека начинается от 17,6 тысячи рублей.

На втором месте Краснодарский край — на отдых на Черном море в среднем придется потратить от 31 тысячи рублей. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург и Ленинградская область. Стоимость путешествия в северную столицу обойдется от 11,3 тысячи рублей.

Также среди популярных направлений оказалась Калининградская область со средним чеком в 18 тысяч рублей, Крым со стоимостью проживания от 37,5 тысячи рублей и Республика Татарстан, где можно забронировать отель от 16 тысяч рублей. Помимо прочего, россияне интересуются поездками в Нижегородскую (12,8 тысячи рублей), Костромскую (19,3 тысячи рублей), Иркутскую область (9,9 тысячи рублей) и Башкирию (11,7 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что россияне массово начали бронировать туры по программе кешбэка с первых минут акции, которая началась в полночь 18 января. Так, один из первых туров был куплен в 00:05 — путевку по акции с 5 по 8 марта в Сочи приобрела семья из двух взрослых и ребенка.