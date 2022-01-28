Медведев оценил вероятность введения единой валюты для России и Белоруссии

Уровень интеграции России и Белоруссии пока недостаточный, и все это понимают. Об этом заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил в интервью ведущим российским СМИ, в том числе «Ленте.ру».

По его словам, об этом говорили и президент России Владимир Путин, и его белорусский коллега Александр Лукашенко.

«В общем, этим нужно заниматься, и по мере продвижения по этому интеграционному треку и может возникнуть возможность введения единой валюты», — заявил Медведев, подчеркнув, что в этом вопросе нельзя забегать вперед.

«И мы, кстати, никогда об этом и не говорили, что давайте введем единый рубль и все наладится. Единая валюта — это ведь следствие хорошего объединения экономик, их выравнивания, и так, например, появился евро», — отметил Медведев.

В интервью журналистам ведущих российских СМИ Медведев также ответил на вопросы о ситуации с пандемией коронавируса, международной безопасностью, Украиной и другими актуальными темами.

В ходе ежегодной пресс-конференции в конце декабря 2021 года Владимир Путин заявил, что в будущем Россия и Белоруссия могут договориться об общей валюте. При этом он отметил, что допускает такое только после синхронизации законов двух стран в сфере экономики.