В РАН назвали сроки спада заболеваемости COVID-19 в России

В России резкий спад заболеваемости COVID-19 начнется в середине февраля. Такие сроки изменения ситуации с коронавирусом назвал член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков, сообщает Ura.ru.

«Я думаю, что волна пойдет на спад в десятых числах февраля. А в конце февраля заболеваемость будет совсем внизу. Такой крутой подъем сейчас идет, и такой же будет крутой спад, потому что он очень быстро распространяется, и быстрый охват людей идет», — сказал Чумаков.

Он считает, что некоторые инфицированные перенесут заболевание бессимптомно. Из-за распространения коронавируса все, кто мог заболеть, переболеют, из-за чего сформируется коллективный иммунитет, заявил вирусолог.

Ранее врач Андрей Поздняков назвал первые симптомы омикрон-штамма. По его словам, ими являются заложенный нос и обильный насморк. Также пациенты часто жалуются на боль в горле.