Евросоюз бросил Литву в торговой войне с Китаем

Санкции в отношении Литвы, введенные Китаем за открытие в Вильнюсе в ноябре прошлого года представительства Тайваня, останутся без реального ответа со стороны Евросоюза. Об этом свидетельствует выбранная руководством ЕС тактика, пишут «Ведомости».

В связанном с ситуацией заявлении Еврокомиссии сказано о начале консультаций по возбуждению дела против Китая во Всемирной торговой организации (ВТО). Но поскольку работа ВТО фактически заблокирована, и шансов на ее возобновление в ближайшей перспективе нет, такое решение говорит о том, что ЕС самоустранился и бросил Литву в этой торговой войне.

Вторичные китайские санкции против Вильнюса означают ограничение импорта и экспорта. Они создают проблемы с комплектующими производства КНР для немецких и других европейских компаний, занимающихся производством в Литве, а также с поставкой продукции на китайский рынок.

Еврокомиссия утверждает, что укрепляет набор мер для противодействия аналогичным случаям в будущем. Нынешнее предложение о споре в ВТО в настоящее время рассматривается Европейским парламентом и Советом ЕС.

Эксперты отмечают, что даже если не учитывать заблокированную работу ВТО, подача иска выглядит сомнительной с формальной точки зрения. Заведующий кафедрой торговой политики НИУ ВШЭ Максим Медведков заметил, что Литва сама по себе не является членом ВТО, а в отношении европейской таможенной зоны Китай санкций не вводил. Таким образом, Евросоюзу придется оспаривать санкции против части территории, что станет уникальным случаем.

В свою очередь эксперт Российского совета по международным делам Иван Тимофеев напомнил, что споры в ВТО занимают продолжительное время. Но даже если организация и вынесет решение в пользу Евросоюза, то Китай может подать апелляцию, решение по которой затянется на неопределенный срок в связи с отсутствием судей. США уже много лет блокируют их назначение, что делает решения органа необязательными к исполнению.

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ китаист Василий Кашин подчеркнул, что у Евросоюза достаточно рычагов для давления на Китай, которые он мог бы использовать в случае с Литвой. «Текущие действия ЕС — это способ показать, что он что-то делает, не делая ничего», — заметил эксперт.

Вместе с тем Тимофеев напомнил, что Литва не могла не осознавать последствия конфликта с КНР. Пекин считает Тайвань частью своей территории и нервно реагирует на иную позицию. Несопоставимый размер экономик двух стран делает санкции против Литвы незаметными для Китая, поэтому вряд ли Вильнюс мог ожидать, что его действия останутся без ответа.

Ранее сообщалось, что Литва реализовала угрозы в отношении Белоруссии и отказалась продлевать соглашения на транзит калийных удобрений в порт Клайпеды. Решение связано с санкциями США в отношении «Беларуськалия», оно ставит одно из крупнейших белорусских предприятий в безвыходное положение. С тех пор, как стало известно о намерении Вашингтона заблокировать транзит, прошло полгода, но компания так и не придумала, как поставлять калий на международный рынок в прежнем объеме.