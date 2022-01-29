На российской дороге в аварию попали 40 автомобилей

На российской автомобильной дороге М4 «Дон» из-за гололеда попали в аварию сразу 40 автомобилей. Видео происшествия публикует Telegram-канал Mash.

Крупное ДТП произошло ночью. Сначала на скользкой трассе столкнулось несколько автомобилей, затем эвакуатор, который должен был растащить машины, занесло и отбросило в сугроб на обочине.

Люди, попавшие в аварию, пытались предотвратить новые столкновения, предупреждая других водителей, однако, несмотря на их усилия, всего пострадало около 40 автомобилей.

Позже на место прибыли сотрудники ГИБДД, которые перекрыли движение по трассе в сторону Московской области и помогли эвакуировать поврежденные автомобили на аварийные стоянки. Информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в аварии пострадали 15 пассажиров маршрутки. Микроавтобус столкнулся с грузовым автомобилей.