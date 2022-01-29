Вооруженные пистолетом люди ограбили российский банк

В Екатеринбурге днем 29 января вооруженные пистолетом люди ограбили отделение банка, сообщает Е1.RU

По данным издания, два человека зашли в банк на проспекте Космонавтов около 15:15 по местному времени (13:15 по московскому) и наставили пистолет на кассира, после чего скрылись. Отмечается, что клиентов в этот момент в отделении не было.

К месту ограбления стянулись силы полиции, работает кинологическая служба.

В банке изданию сообщили, что деньги были похищены, но точная сумма уточняется. Подчеркивается, что средства клиентов не пострадали. Сотрудники отделения не пострадали, банк оказывает содействие следствию.

В середине декабря в Екатеринбурге ограблению подвергся другой банк. Грабитель, также угрожая пистолетом сотруднику, вынес 10 миллионов рублей и попал на видео.