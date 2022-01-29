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Британия решила ослабить «российскую агрессию» в Европе

Премьер Британии Джонсон рассмотрит варианты ослабления «российской агрессии» в Европе

Фото: Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассмотрит варианты ослабления якобы существующей «российской агрессии» в Восточной Европе. О соответствующем решении сообщил ТАСС информированный источник в правительственных кругах Британии.

В том числе будет обсуждаться развертывание и усиление оборонных возможностей НАТО.

«Премьер-министр обратился с просьбой к руководителям сил обороны и разведки рассмотреть дальнейшие оборонительные варианты в Европе на состоявшемся на прошлой неделе разведбрифинге высокого уровня по ситуации [вокруг Украины]», — уточнил собеседник.

Он добавил, что во время встречи, прошедшей в Минобороны, был представлен ряд вариантов «ослабления растущей российской агрессии в регионе».

Ранее сообщалось, что МИД Великобритании собирается в понедельник, 31 января, объявить о готовящихся новых санкциях против России в связи с ситуацией вокруг Украины.

Марина Совина
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