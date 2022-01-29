Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

США рассказали о честном диалоге с талибами

Спецпредставитель США по Афганистану Уэст: США выстраивают с талибами «честный диалог»

Фото: Pixabay

Спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст (Thomas West) оценил взаимодействие американской стороны с представителями движения «Талибан» (запрещено в России как террористическая организация). Об этом рассказал Уэст в эфире телеканала Tolo News.

Уэст оценил уровень доверия между Вашингтоном и новой властью в Кабуле. Он подчеркнул, что США выстраивают с талибами «честный диалог». По его словам, стороны стремятся к продуктивной коммуникации.

Однако Уэст добавил, что некоторые вопросы, включая права женщин, необходимо укрепить с точки зрения взаимного доверия. При этом по ряду иных сфер переговорщики «развивают большую откровенность и честность друг с другом».

«Я думаю, что наши обсуждения касательно терроризма также более откровенны, чем это было раньше», — отметил американский спецпредставитель.

Уэст добавил, что доноры планируют выделить средства для развития сферы образования в Афганистане. Однако международное сообщество надеется, что власти республики ответят на помощь открытием образовательных учреждений для девочек и женщин.

Ранее США отказались давать деньги талибам. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что прямое финансирование боевиков не соответствует интересам афганского народа.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Чехии случайно уничтожили секретный документ о взрывах во Врбетице
Американский комик пошутил об опасениях Зеленского
Тело жителя московской многоэтажки обнаружили на козырьке подъезда
В Британии раскрыли подробности о новой разновидности омикрон-штамма
Украинцы испугались дистанционной войны с Россией
Поставки газа в Европу стали рекордными
Стало известно о переговорах «Фиорентины» и Кокорина о расторжении контракта
Президента Италии переизбрали на второй срок
Бывший спикер Рады рассказал о возросшей слежке за ним
ФСИН опровергла сообщения о проблемах у находящейся в СИЗО врача Елены Белой
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter