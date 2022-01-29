США рассказали о честном диалоге с талибами

Спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст (Thomas West) оценил взаимодействие американской стороны с представителями движения «Талибан» (запрещено в России как террористическая организация). Об этом рассказал Уэст в эфире телеканала Tolo News.

Уэст оценил уровень доверия между Вашингтоном и новой властью в Кабуле. Он подчеркнул, что США выстраивают с талибами «честный диалог». По его словам, стороны стремятся к продуктивной коммуникации.

Однако Уэст добавил, что некоторые вопросы, включая права женщин, необходимо укрепить с точки зрения взаимного доверия. При этом по ряду иных сфер переговорщики «развивают большую откровенность и честность друг с другом».

«Я думаю, что наши обсуждения касательно терроризма также более откровенны, чем это было раньше», — отметил американский спецпредставитель.

Уэст добавил, что доноры планируют выделить средства для развития сферы образования в Афганистане. Однако международное сообщество надеется, что власти республики ответят на помощь открытием образовательных учреждений для девочек и женщин.

Ранее США отказались давать деньги талибам. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что прямое финансирование боевиков не соответствует интересам афганского народа.

