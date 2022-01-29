Депутат Рады захотел «подарить» США несуществующий российский регион

Депутат Верховной Рады Украины от фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» Олег Дунда перечислил российские регионы, которые следует «передать под контроль США». В список территорий политик включил и несуществующий российский регион, сообщает РИА Новости.

«Владивосток, и Дагестан, и Санкт-Петербург, и… Что там у них еще есть? Ямало-Ненецкий край (правильное название субъекта — Ямало-Ненецкий автономный округ — прим. "Ленты. ру")», — сказал он, посоветовав другим странам подумать над освоением регионов.

Ранее под окнами Верховной Рады в Киеве провели митинг с требованием мира с Россией. По мнению собравшихся украинцев, народ намеренно готовят к войне с восточным соседом. «Украинский народ не хочет воевать, мы не хотим соглашаться с действиями президента, который призывает нас готовиться к войне. Мы не поддерживаем власть, которая считает, что мирно решить конфликт переговорами невозможно», — заявили участники митинга.