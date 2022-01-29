Украина и США обсудили безопасность в Восточной Европе

Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный обсудил с коллегой из США, генералом Марком Милли обстановку в сфере безопасности в Восточной Европе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Пентагон.

«Милли и Залужный "обменялись оценками меняющейся обстановки в сфере безопасности в Восточной Европе"», — говорится в заявлении официального представителя КНШ полковника Дэвида Батлера по итогам переговоров.

Также в документах отмечается, что Украина имеет право быть независимой, сохранять территориальную целостность и суверенитет. По версии полковника, Украина играет особо важную роль в поддержании мира и стабильности в Европе.

Ранее в январе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил о возникших разногласиях среди государств — членов Евросоюза по поводу проекта санкций против России в случае гипотетической атаки против Украины. По его словам, основные разногласия вызывает вопрос о масштабах возможных санкций или оказания военной поддержки Украине.