Huawei подала иск против Швеции в международный арбитраж

Китайская компания Huawei обратилась в международный арбитражный суд с иском к Швеции за недопуск ее к участию в тендере на поставку оборудования для мобильной связи 5G. Об этом сообщает ТАСС.

Иск подан на сумму 5,2 миллиарда шведских крон (около 560 миллионов долларов США), но может увеличиться до 25-30 миллиардов шведских крон (около 2,7-3,2 миллиарда долларов).

Ранее Huawei дважды подавала в суд на Управление почты и телекоммуникаций Швеции, однако проиграла оба дела. Сейчас компания подала иск против правительства страны, так как считает, что шведские власти нарушают договор о защите инвестиций, который Швеция заключила с Китаем и который регулируется Международным центром по урегулированию инвестиционных споров.

В июне 2021 года Административный суд Стокгольма отклонил две апелляции Huawei, пытавшейся обжаловать решение Управления почты и телекоммуникаций Швеции, запрещающее китайской компании выход на рынок страны с ее оборудованием для нового поколения мобильной связи 5G. Тогда суд постановил, что использование компонентов Huawei «может навредить безопасности Швеции».

Ранее сообщалось, что Huawei отказалась от намерений выпустить в продажу собственный автомобиль. Тем не менее компания продолжит поддерживать других автопроизводителей.

