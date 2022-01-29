Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Медсестры в США продали свидетельства о прививках на 1,5 миллиона долларов

Две медсестры в Нью-Йорке продали свидетельства о прививках на 1,5 миллиона долларов

Фото: Jeremy Hogan / Globallookpress.com

В Нью-Йорке задержали двух медсестер, Жюли ДеВуоно и Мариссу Уррао, по подозрению в продаже свидетельств о вакцинации от коронавируса непривитым пациентам, передает телеканал ABC.

Полиция США вменяет им продажу свидетельств о вакцинации от COVID-19 на сумму в 1,5 миллиона долларов (около 111 791 550 рублей). По данным следствия, медицинские работники вносили имена клиентов в базу данных штата о вакцинациях. Свои услуги они предоставляли за 220 долларов с каждого взрослого и 85 долларов — с ребенка.

Во время обыска у подозреваемых нашли 900 тысяч долларов наличными. Кроме того, у них обнаружили записи, свидетельствующие о том, что преступная схема принесла им 1,5 миллиона долларов. Преступления совершались с ноября 2021 года по январь 2022 года.

Ранее ИБ-компания Check Point Research установила, что в конце декабря 2021 года-начале январе 2022-го в России резко выросли в цене поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19 и ПЦР-тесты на наличие инфекции.

Обсудить
Последние новости
В Чехии случайно уничтожили секретный документ о взрывах во Врбетице
США захотели ускорить разработку гиперзвукового оружия
Хозяйка «концлагеря для собак» в Подмосковье открыла новый приют
В Германии назвали неразумной остановку «Северного потока-2»
Медсестры в США продали свидетельства о прививках на 1,5 миллиона долларов
Нурмагомедов назвал фаворитов Лиги чемпионов
Раскрыты подробности о подозреваемом в убийстве жены в Волоколамске
В Европе назвали неэффективной дипломатию из-за Украины
Врач рассказал «важные для каждого» сведения об омикрон-штамме
Врач рассказал о «чугунной голове» при заражении омикроном
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter