Выстреливший в россиянина майор полиции оставил раненого возле больницы и уехал

В Тюмени майор полиции Павел М. хотел пристрелять оружие в лесу, однако выстрелил в случайного человека и оставил его раненым на скамейке около больницы. О происшествии сообщает Baza в своем Telegram.

По данным издания, в свой выходной сотрудник полиции прикрепил в дереву доску и открыл огонь, чтобы пострелять из нового охотничьего карабина.

В какой-то момент правоохранитель испугался движения в кустах. Майор решил, что это дикое животное, поэтому дважды в него выстрелил. Услышав человеческий крик, он подбежал ближе и увидел там раненого мужчину с окровавленным лицом. Испугавшись последствий, он позвонил другу, вместе с которым позже они погрузили раненого в машину и довезли до больницы.

У пострадавшего были серьезные травмы: огнестрельное ранение с переломом черепа и ушибом мозга. Через несколько дней майора задержали полицейские. В настоящее время майор является фигурантом уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее в Подмосковье полковник полиции выстрелил в голову жене. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Стрелок использовал травматический пистолет. Он занимает пост начальника подмосковного отдела в управлении по обеспечению охраны общественного порядка МВД.