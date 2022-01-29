Пациент с COVID-19 выпал из окна больницы в российском городе

Во Владикавказе из окна пятого этажа клинической больницы выпал пациент с COVID-19. Об этом в субботу, 29 января, сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, 60-летнего мужчину попытались спасти медики, но не смогли. В итоге он скончался в реанимации.

Уточняется, что пациент долгое время находился в больнице. За это время он перенес коронавирусную инфекцию, был подключен к ИВЛ. При этом недавно его состояние начало улучшаться, было стабильным. Он находился под аппаратом Боброва (устройство, предназначенное для увлажнения чистого кислорода, а также отсасывания жидкости из плевральной полости, для промывания полостей и ран — прим. «Ленты.ру») и вскоре должен был выписываться из больницы.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Причины падения пациента пока неизвестны.

Ранее стало известно, что жительница поселка Новый Свет в Крыму выбросила из окна четвертого этажа восьмилетнюю дочь. В итоге девочка скончалась от ранений еще до приезда скорой помощи. По предварительным данным, 44-летняя женщина страдала шизофренией.