Путин поручил улучшить механизм регистрации бездомных

Президент России Владимир Путин поручил улучшить механизм регистрации лиц без определенного места жительства. Необходимо, чтобы соблюдались их права на получение пенсий и медицинского обслуживания. Об этом следует из документа, опубликованного на сайте Кремля.

Согласно поручению, кабмин должен представить предложения о совершенствовании механизмов регистрации лиц без определенного места жительства, в том числе с использованием портала «Госуслуг», а также о реализации их прав на пенсионное обеспечение, охрану здоровья и медицинскую помощь. Срок поручения — 1 мая 2022 года.

Вместе с тем глава государства потребовал представить предложения «о дополнительных мерах поддержки некоммерческих организаций, оказывающих социальную поддержку и медицинскую помощь лицам без определенного места жительства». Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и главы регионов.

Ранее Владимир Путин выступил с инициативой подумать над идеей создания саморегулируемого реестра токсичного контента в интернете для защиты детей. Он поручил рассмотреть представленные членом Совета по правам человека, президентом общества «Крибрум» Игорем Ашмановым предложения по реализации проекта создания подобного реестра и «при необходимости принять соответствующие меры поддержки».