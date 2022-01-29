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В России оценили идею создания реестра токсичного контента

Детский омбудсмен Львова-Белова: идея реестра токсичного контента заслуживает внимания
Мария Львова-Белова

Мария Львова-Белова. Фото: Александр Авилов/ АГН «Москва»

Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова оценила идею создания саморегулируемого реестра токсичного контента. По ее словам, она заслуживает внимания, передает РИА Новости.

Таким образом детский омбудсмен прокомментировала поручения президента по результатам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Ответственность за то, какую информацию мы несем детям, должны нести не только авторы, но и платформы, на которых она публикуется», — подчеркнул Львова-Белова.

Институт уполномоченного по правам ребенка в России выступает за создание безопасной и дружелюбной к детям информационной среды, а также за борьбу с деструктивным контентом.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативой подумать над идеей создания саморегулируемого реестра токсичного контента в интернете для защиты детей. Он поручил рассмотреть представленные членом Совета по правам человека, президентом общества «Крибрум» Игорем Ашмановым предложения по реализации проекта создания подобного реестра и «при необходимости принять соответствующие меры поддержки».

Марина Совина
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