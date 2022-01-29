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В США заявили о слабости России в 1990-е годы

Экс-советник Буша Грэм: США пользовались слабостью РФ в 90-е для расширения НАТО

Фото: Shutterstock

В настоящее время Россия не является слабой страной, какой она была в 1990-е годы. В то время США пользовались этим для расширения НАТО, написал в своей статье для журнала National Interest бывший советник экс-президента Соединенных Штатов Джорджа Буша-младшего, профессор Йельского университета Томас Грэм.

По его словам, на данный момент российские модернизированные вооруженные силы — самые мощные в Европе. Это доказывает то, что пренебрегать интересами России больше не получится, отметил Грэм.

Кроме того, он призвал США пойти на уступки Москве и ввести временный мораторий на принятие новых членов в НАТО, в том числе Украины. Подобное решение, по мнению профессора, будет осуждено как малодушное теми, кто все еще «лелеет иллюзии об "однополярном мире", твердит о слабости России, порицает ее за угрозы или ссылается на нерушимые международные нормы», заключил Грэм.

Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что ответы НАТО и США на предложения РФ не учитывают такие принципиальные озабоченности Москвы, как расширение НАТО, размещение ударных систем у границ нашей страны и возврат военного потенциала и инфраструктуры НАТО в Европе на позиции 1997 года.

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Юлия Ямпольская
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