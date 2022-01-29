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Бывший спикер Рады рассказал о возросшей слежке за ним

Экс-спикер Рады Разумков рассказал о слежке за ним и его штабом
Дмитрий Разумков

Дмитрий Разумков. Фото: Hennadii Minchenkoukrinform / Globallookpress.com

Бывший спикер Верховной Рады Украины, народный депутат Дмитрий Разумков, который является одним из конкурентов Владимира Зеленского на следующих президентских выборах, в эфире телеканала «НАШ» рассказал, что в последнее время слежка неизвестных за ним заметно возросла.

«За мной тогда не так ездили, как сегодня. За народными депутатами так не ездили. За штабом не так следили, как сейчас. Мы проводим презентацию команды "Умная политика", стоят машины под зданием с номерами прикрытия. Это кто приехал, фанаты?», — заявил экс-спикер парламента.

Ранее стало известно, что Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины пришли с обыском к депутату Верховной Рады Олегу Воронько, который состоит в межфракционном объединении (МФО) «Разумная политика» Дмитрия Разумкова.

Марина Совина
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