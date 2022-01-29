Украина провела военные учения по отражению высадки десанта
Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели на юге страны учения подразделений ПВО по отражению высадки десанта. Об этом сообщило Оперативное командование «Юг» ВС республики в социальной сети Facebook.
Отмечается, что личный состав отработал практические действия при нападении условного воздушного и наземного противника. Боевых обстрелов в ходе учений не велось. В ВСУ добавили, что подразделения ПВО пополнены опытными военнослужащими, большинство из них получило боевой опыт в ходе вооруженного конфликта на востоке Украины.
Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел (МВД) Украины проведет учения для гражданского населения на случай возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) в разных регионах страны. К учениям будут привлечены специалисты Государственной службы по ЧС, Национальной полиции, Нацгвардии и Госпогранслужбы, а «акцент будет сделан на вопросе безопасности обращения с взрывоопасными предметами».
До этого Вооруженные силы Украины провели учения по отражению морского вторжения в Херсонской области, вблизи границы с Крымом.
В последние месяцы на Западе и в Киеве все чаще говорят о возможном вторжении России на Украину. Москва отрицает наличие каких-либо агрессивных планов.