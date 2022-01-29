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Украина провела военные учения по отражению высадки десанта

Вооруженные силы Украины провели на юге страны учения по отражению высадки десанта

Фото: Оперативне командування «Південь» / Facebook

Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели на юге страны учения подразделений ПВО по отражению высадки десанта. Об этом сообщило Оперативное командование «Юг» ВС республики в социальной сети Facebook.

Отмечается, что личный состав отработал практические действия при нападении условного воздушного и наземного противника. Боевых обстрелов в ходе учений не велось. В ВСУ добавили, что подразделения ПВО пополнены опытными военнослужащими, большинство из них получило боевой опыт в ходе вооруженного конфликта на востоке Украины.

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Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел (МВД) Украины проведет учения для гражданского населения на случай возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) в разных регионах страны. К учениям будут привлечены специалисты Государственной службы по ЧС, Национальной полиции, Нацгвардии и Госпогранслужбы, а «акцент будет сделан на вопросе безопасности обращения с взрывоопасными предметами».

До этого Вооруженные силы Украины провели учения по отражению морского вторжения в Херсонской области, вблизи границы с Крымом.

В последние месяцы на Западе и в Киеве все чаще говорят о возможном вторжении России на Украину. Москва отрицает наличие каких-либо агрессивных планов.

Марина Совина
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