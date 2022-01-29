В Казахстане неизвестные разгромили православное кладбище

В городе Уштобе Алма-Атинской области Казахстана неизвестные вандалы разгромили православное кладбище и повалили более 20 крестов на могилах. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, по данным местных СМИ, были повреждены надгробные памятники и ограды захоронений. Правоохранительные органы Уштобе возбудили уголовное дело по 294-й статье Уголовного кодекса Республики Казахстан («Вандализм»).

«В рамках расследования проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению причастных к преступлению», — говорится в сообщении отдела полиции Каратальского района.

Ранее сообщалось, что Ленинградской области вандал повредил мемориал с могилами советских солдат. По словам очевидца, вандал стрелял в надгробные плиты, повалил крест и снял звезду с вершины обелиска.