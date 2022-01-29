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Винокур вслед за Дубовицкой пожаловался на отсутствие работы из-за пандемии

Владимир Винокур: работы нет действительно, в декабре не было новогодних корпоративов
Владимир Винокур

Владимир Винокур. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Российский юморист и певец Владимир Винокур вслед за ведущей программы «Аншлаг» Региной Дубовицкой пожаловался на отсутствие работы из-за пандемии коронавируса. Его слова приводит StarHit.

Винокур сообщил, что дефицит концертов ударил не только по нему, но и по его коллективу.

«Работы нет действительно. Январь и февраль сейчас пустые полностью, в декабре тоже не было новогодних корпоративов», — пояснил артист.

Ранее в январе Дубовицкая пожаловалась на проблемы у артистов «Аншлага» из-за пандемии. По ее словам, многие участники программы пребывают в стрессе, потому что у них нет концертов. Также ведущая заявила, что порой артисты просят у нее в долг. «В таких условиях, в которых мы оказались, трудно всем», — пояснила Дубовицкая.

Марина Совина
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