Российские банки обяжут просто и понятно раскрывать условия вкладов

Центробанк (ЦБ) обяжет российские банки в простой и понятной форме раскрывать в начале договора об открытии вклада его основные условия. Об этом говорится в проекте указания регулятора, сообщается на сайте ЦБ.

Согласно указанию, банки должны размещать в начале договора, на своих сайтах и в офисах таблицу с указанием величины ставки, а если ставок несколько — условия и период применения каждой из них. Кроме того, банки будут обязаны информировать о порядке выплаты процентов, об ограничениях на пополнение вклада и досрочное снятие денег, возможности и порядке продления договора. Перечень условий установлен законом, который вступит в силу 3 июля.

Как пояснил глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка Михаил Мамута, регулятор много раз фиксировал случаи, когда банки предлагали вклады с хорошими процентами, однако на деле оказывалось, что для получения прибыли требовалось открыть брокерский счет, приобрести полис страхования жизни или положить большую сумму. «Теперь вкладчик сразу увидит все эти условия, сможет правильно оценить доходность вклада и выбрать наилучшее предложение», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в 2022 году налог на вклады более одного миллиона рублей расширяет свое действие, его обяжут заплатить ряд россиян с меньшими сбережениями. Налог на вклады более миллиона рублей заплатят граждане с депозитами от 700 тысяч рублей, если они заработали более 42,5 тысячи рублей на процентах.

Российское законодательство не облагает налогом сумму доходов, которая формируется в результате умножения ключевой ставки Центрального банка страны на начало года — 4,25 процента — на миллион рублей. Однако ставка Центробанка увеличилась вдвое, что повлекло за собой рост процентных ставок и по банковским депозитам. Поэтому вкладчиков по депозитам с суммой от 700 тысяч рублей могут обязать выплатить налог.

