Захарова ответила на слова Кулебы о новой сетевой дипломатии Киева

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что на смену «челночной дипломатии» времен холодной войны пришла сетевая дипломатия с центром в Киеве. Российский дипломат прокомментировала высказывание главы украинского МИД в своем Telegram-канале.

«Сетевая — да, только не дипломатия, а маркетинг. Сетевой маркетинг по-киевскирежимному с уставным капиталом в виде национальных интересов, давайте назовем вещи своими именами, раз Кулеба сказал "а". В его основе принципы "финансовой пирамиды" — получение доходов членами сетевой структуры за счет постоянных дотаций новых участников», — написала Захарова.

Ранее 29 января Кулеба заявил, что у Киева получилось консолидировать достаточно высокий уровень международной поддержки Украины. Кроме того, западный демократический мир сегодня говорит с агрессивной Россией единым голосом, отметил он.

