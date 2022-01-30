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Талибы разрешили афганским студентам вернуться к занятиям

Движение «Талибан» объявило о возобновлении занятий в вузах Афганистана

Фото: Ali Khara / Reuters

Министр высшего образования Афганистана при движении «Талибан» (запрещено в России как террористическое) Абдул Баки Хаккани объявил о возобновлении занятий в вузах Афганистана. Об этом сообщает ТАСС.

Он уточнил, что в провинциях с жарким климатом студентам разрешается вернуться к занятиям со 2 февраля 2022 года, в регионах с холодным климатом учебный процесс возобновится 26 февраля. Перед новым семестром в каждом вузе пройдут экзамены. Чиновник отказался уточнять, будут ли допущены к занятиям девушки.

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Занятия в афганских вузах и школах были приостановлены в конце августа 2021 года после захвата власти в стране талибами. В середине сентября младшие школы возобновили работу, но на уроки допускались только мальчики и преподаватели-мужчины. Позднее талибы пообещали вернуть девочек в школы, но для этого необходимо выделять в школах отдельные классы.

В октябре министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о планах Москвы вывозить из Афганистана студентов для обучения в России. «Считаем важным шагом решение о продолжении афганскими студентами, принятыми на учебу в российские вузы, образования в очной форме», — указал он в ходе заседания «московского формата» по Афганистану.

Талибы захватили Афганистан 15 августа. Правительство и значительная часть высшего госаппарата бежали из страны. Представители движения заверили международное сообщество, что они намерены поддерживать мирные и конструктивные отношения со всеми заинтересованными сторонами.

Марина Совина
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