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Агрессивная политика Лондона в адрес России обеспокоила Францию и Германию

FT: Париж и Берлин предпочитают более сдержанную политику в отношении Москвы

Фото: Thomas Krych / Global Look Press / Keystone Press Agency

Агрессивная политика Великобритании в отношении России беспокоит Францию и Германию. Об этом заявила колумнист Financial Times Анн-Сильвен Шассани, переедает РИА Новости.

Она отметила, что обе страны с тревогой наблюдают, как Великобритания утверждает себя в роли активного союзника Соединенных Штатов. В то время как Лондон принял курс Вашингтона, Париж и Берлин предпочитают более сдержанную дипломатию в отношении Москвы, пояснила она.

Кроме того, Анн-Сильвен Шассани выразила мнение, что кризис в Восточной Европе может привести к расколу Запада на два лагеря.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что на следующей неделе представит расширенный пакет санкций против России, касающихся любой компании или частного лица, «к которым есть интерес в Кремле». Согласно готовящемуся проекту ужесточения санкций, у российских олигархов в Лондоне могут отобрать собственность.

Ксения Назарова
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