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Россиянина заподозрили в убийстве сожительницы и ее сестры

Полиция в Белгородской области задержала жителя Губкина, подозреваемого в двойном убийстве

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Мужчину, подозреваемого в двойном убийстве, задержали в Белгородской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает РИА Новости.

Как рассказала Волк, россиянина подозревают в убийстве своей сожительницы и ее сестры. По предварительным данным, убийство первой женщины было совершено в городе Губкин, а второй — в селе Аверино Губкинского района.

После совершения преступления мужчина отправился домой, где его задержала полиция. Подозреваемым оказался житель Губкина 1975 года рождения, ранее судимый за покушение на убийство. Как сообщил источник агентства, одна из жертв была адвокатом.

29 января суд отправил под арест мужчину, подозреваемого в похищении и убийстве жены в подмосковном Волоколамске. Подозреваемый затащил женщину в свой автомобиль, когда она ехала с работы, после чего привез в хозяйственное помещение, связал и изнасиловал. Опасаясь, что супруга обратится в полицию, мужчина задушил ее. В правоохранительные органы обратилась сестра погибшей, когда та не пришла домой.

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Марина Совина
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