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Ученые предупредили о возможности чая и кофе вызывать рак

Китайские ученые: употребление кофе и чая может привести к возникновению рака пищевода

Фото: Pixabay

Китайские ученые провели обширный обзор литературы и выяснили, что при употреблении таких напитков, как кофе, чай и мате имеется возможность возникновения рака пищевода, сообщает «Медик Форум».

Специалисты пояснили, что это происходит из-за термических повреждений слизистой оболочки пищевода при приеме жидкости, которые приводят к болезни. Они предупредили, что в зависимости от компонентов, из которых состоит напиток, он может не только вызвать рак пищевода, но и предотвратить его появление.

Было рассмотрено большое количество исследований, которые были направлены на изучение связи между напитками и горячей едой с высокой температурой. В большинстве случаев температурный фактор оказывал негативное влияние на здоровье, в связи с чем ученые пришли к выводу, что употребление горячих напитков сопряжено с увеличением риска развития рака пищевода.

Ранее россиянам назвали напиток для борьбы с раком. Врач-диетолог Ирина Рыль посоветовала перед сном пить иван-чай. По словам врача, этот напиток является кладезем полезных веществ.

Марина Совина
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