Футболист «Спартака» подписал контракт с европейским клубом

Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго подписал контракт с французским «Марселем». Об этом сообщает пресс-служба столичной команды в Twitter.

Футболист перейдет в европейский клуб летом 2022 года. До конца сезона он продолжит выступать за «Спартак» на правах аренды.

Контракт Жиго со «Спартаком» истекает в июне 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 11 миллионов евро.

28-летний Жиго в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) провел 16 матчей и отметился одним забитым мячом. Также на его счету шесть матчей в Лиге Европы.

Жиго перешел в «Спартак» в 2018 году. До этого игрок выступал в чемпионате Бельгии.