Врачи назвали снижающий риск развития инсульта популярный овощ

Богатая овощами и фруктами диета уменьшит риск появления инсульта, заявили медики, пишет Daily Express.

Врачи рассказали, что инсульт бывает геморрагический и, более распространенный, ишемический. Последний развивается из-за того, что в мозгу человека в одном из сосудов застревает тромб. Геморрагический инсульт обусловлен повреждением сосудов, он приводит к кровоизлиянию в мозг.

Ученые назвали популярный у россиян овощ, снижающий риск развития инсульта. Выяснилось, что благодаря высокому содержанию ликопина (мощного антиоксиданта, помогающего поддерживать давление и снижать уровень опасного холестерина) помидоры могут быть полезными в профилактике патологии. Медики пришли к выводу, что ликопин может препятствовать выработке активных форм кислорода, воспалению и агрегации тромбоцитов. Это уменьшает риск образования тромбов.

Медики посоветовали есть более пяти порций фруктов и овощей в день.

Ранее врачи американской кардиологической ассоциации назвали незаметные на первый взгляд признаки, по которым можно определить возникновение инсульта. «Немые» инсульты возникают в том случае, когда закупорка кровеносных сосудов в головном мозге человека вызывает гибель клеток. Одним из главных признаков, помогающих определить инсульт, являются лицевые изменения, например, неспособность человека улыбнуться, или если у него опускаются рот или глаза.