Россиянам назвали четыре способа снизить платежи за услуги ЖКХ

Эколог, инженер-физик Илья Рыбальченко и эксперт по жилищному праву и ЖКХ движения «За права человека» Виктор Федорук назвали четыре способа снизить платежи за коммунальные услуги. В беседе с URA.RU они рассказали, что сэкономить поможет установка счетчиков, экономное использование воды, выключение электроприборов из розеток, а также получение субсидии.

«Нужно сравнивать свои платежи с соседями. Нужно смотреть на счетчики после отъезда. Если он прокрутился, то может в унитазе вода капать или быть другая неисправность», — отметил Рыбальченко, добавив, что также необходимо следить за тем, чтобы не подтекали краны, и закрывать воду во время чистки зубов.

Кроме того, отметил эксперт, популярное утверждение о том, что принимать ванну гораздо экономнее, чем душ, является «чушью полнейшей». «Быстрый утренний душ не занимает и трети ванны», — заметил он.

Эколог также обратил внимание россиян на то, что часть электроэнергии используется даже тогда, когда в квартире никого нет. Например, ее потребляют Wi-Fi-роутер, охранная система, включенный в розетку телевизор, компьютер и другие электроприборы. «Даже зарядник потребляет некоторое количество электроэнергии. Часть энергии потребляет и сам счетчик, потому что он тоже работает от электричества», — заключил Рыбальченко.

В свою очередь, Федорук напомнил, что у людей есть право получить субсидию. «Не стесняемся, идем в МФЦ, специалисты сами соберут все необходимые документы», — подчеркнул эксперт. По его словам, субсидию можно получить даже при наличии долгов. Для этого нужно лишь подписать обязательство по их погашению.

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