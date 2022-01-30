Диетолог поставила точку в вопросе о необходимости употребления мяса

Диетолог, нутрициолог, натуропат Оксана Чернышова рассказала обо всех «за» и «против» употребления мяса, тем самым поставив точку в вопросе о необходимости его употребления. Она предупредила, что в одних случаях продукт может оказаться вредным для здоровья человека, а в других — незаменимо полезным. Об этом сообщает «Медик Форум».

Что касается негативных сторон, мясо — один из главных источников холестерина. При частом его употреблении может произойти закупоривание сосудов и возникнуть сердечно-сосудистые заболевания. Организм переваривает мясо сложнее, чем другую еду. Оно дольше задерживается в желудочно-кишечном тракте, в связи с чем его становится трудно переварить, если помимо этого было съедено большое обилие других продуктов.

Однако, мясные продукты содержат полезные аминокислоты. Некоторые из них можно получить, употребляя растительную пищу, но далеко не все, что делает мясо незаменимым продуктом питания. Врач посоветовала людям, которые хотят или уже отказались от мяса, не делать этого в полной мере, поскольку его употребление в разумных пределах пойдет лишь на пользу. Она отметила, что проблемы от употребления мяса возникают из-за некоторых неполадок в организме, либо же из-за отсутствия культуры питания.

Ранее эндокринолог, диетолог Алена Барредо назвала пять главных продуктов, которые помогут россиянам произвести очищение организма, в котором за зиму скопилось большое число шлаков и токсинов. По ее словам, негативные последствия проявляются во внешности, а также у человека ухудшается самочувствие.