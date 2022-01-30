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Столтенберг заявил о неизвестных намерениях России в отношении Украины

Генсек НАТО Столтенберг: есть неопределенность в вопросе намерений России на Украине

Фото: Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация не знает об истинных намерениях российских властей в отношении Украины, поэтому не может ответить на вопрос о том, насколько неминуема угроза «российского вторжения». Цитату приводит ТАСС.

«У нас есть неопределенность в вопросе намерений России на Украине», — признал генсек.

Несмотря на то, что Москва неоднократно опровергала желание провоцировать конфликт и настаивала на дипломатическом решении разногласий, западные и украинские СМИ продолжают писать о готовящемся вторжении.

Виктория Кондратьева
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