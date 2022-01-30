США снова порекомендовали гражданам покинуть территорию Украины

Диппредставительство США в Киеве снова порекомендовало американским гражданам покинуть территорию Украины из-за «российской угрозы». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте посольства.

«Ситуация на Украине все еще непредсказуема из-за растущих угроз со стороны России. Она может ухудшиться в любой момент», — объявили представители посольства. В связи с этим они попросили американцев покинуть страну, предложив маршруты через Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Молдавию.

Подобное сообщение публиковали и 26 января. Кроме того, как указали источники агентства Reuters, Госдепартамент США начал эвакуировать семьи дипломатов с Украины. Также Госдеп выпустил рекомендации касательно поездок американцев на Украину.