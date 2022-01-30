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Трамп пообещал помиловать участников штурма Капитолия при победе на выборах

Экс-президент США Трамп пообещал помиловать участников штурма Капитолия при победе в 2024
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Go Nakamura/ Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в Техасе, пообещал помиловать участников штурма Капитолия при победе на выборах в 2024 году. Его слова приводит РИА Новости.

Бывший глава государства не уточнил, планирует ли он баллотироваться в президенты, однако заявил, что в случае участия и победы будет по справедливости обращаться с теми людьми, которые вышли на протесты 6 января 2021 года.

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«Мы будем обходиться с ними справедливо, и, если потребуется помилование, мы их помилуем, потому что с ними обходятся так несправедливо», — подчеркнул Трамп.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы США считали крайне маловероятными и невозможными акты неповиновения граждан и насилия за несколько дней перед штурмом Капитолия, поэтому недооценили риски.

Штурм здания Капитолия состоялся 6 января 2021 года во время митинга сторонников Трампа, не признавших итоги ноябрьского голосования, по результатам которого новым лидером США избрали демократа Джо Байдена. Протесты привели к масштабным столкновениям с полицией. Пять человек погибли, десятки были задержаны.

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Марина Совина
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